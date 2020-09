Wer in nij haadstik yn it coronaboek foar de ûndernimmers yn Balk

Oerke foar kwetsberen yn supermerk

Efkes fierderop yn Balk, by de supermerk, binne der ek wer nije regels. "Ik moat earlik sizze, der feroaret foar ús net in hiel soad," begjint Arend Siemonsma syn ferhaal. "Wy hawwe fansels al dwaande west mei ûntsmette en dy 1,5 meter. Der mei mar 1 persoan nei binnen yn de winkel. Wol is it no sa dat we in oerke foar de âlderein of kwetsbere regelje moatte. We sitte sels te tinken oan 7.30 oant 8.30 oere, mar hoe't we dat krekt ynfolle sille, dêr moatte we noch efkes oer neitinke."