Al 150 Fryske flaggen yn 34 lannen foar Operaasje Fryske Flagge

It doel fan de operaasje is simpel: foto's en ferhalen sammelje fan Friezen út de hiele wrâld, fansels mei in Fryske flagge yn de hannen. "It moaiste soe wêze dat we út alle lannen fan 'e wrâld, dat binne der sawat 200, in foto fan de Fryske flagge krije. It lit sjen hoe ynternasjonaal oft ús Fryske flagge is", seit Ronald van der Pol, redakteur online. It ultime doel is fansels dat der in Fryske flagge-emoji komt.