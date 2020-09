Ferslave Harkyt ried auto total loss en moat nei klinyk

De rjochtbank yn Ljouwert hat in 20-jierrige drugsdealer fan De Harkema nei in ferslavingsklinyk stjoerd. De rjochtbank lei de man in finzenisstraf op dy't gelyk is oan it foararrest fan 162 dagen plus 12 moanne ûnder betingst. Hy waard ek feroardiele foar joyriding om't er de auto fan syn sweager total loss riden hat.