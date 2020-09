Nettsjinsteande corona mear as 10.000 besikers foar de pont Keimpetille

By Keimpetille wurkje se mei sa'n 40 frijwillige skippers. Sa is der alle dagen besetting fan twa minsken op de pont. Yn dit jubileumjier moasten se rekken hâlde mei ferskate coronamaatregels. Dêr't der gewoanwei tolve minsken mei de fyts mei kinne, binne dat der no noch fjouwer. "Minsken moatte har ek op de pont oan de oardel meter ôfstân hâlde fansels," seit Talsma. "En dochs ha wy in topjier hân mei mear as 10.000 fytsers op de pont. We moatte noch efkes sjen oft we dat nei it seizoen noch fiere kinne mei in moai feestje."

Meastentiids hâldt de fytspont der om 1 oktober hinne mei op. Dit jier is besletten oant 4 oktober troch te gean. Dêrnei bestiet de mooglikheid dat de pont by moai waar noch langer yn de feart is.