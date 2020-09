Reder MSC Zoe krijt gjin proses oan 'e broek fan Provinsje Fryslân

De provinsje Fryslân hat sels hast gjin skea hân fan de ramp begjin jannewaris 2019, mar de Waadeilannen wol, stelt it kolleezje fan Deputearre Steaten. De provinsje fynt it wichtich dat it Ryk foar de troffen gebieten in goede kompensaasjeregeling út it fjoer sleept.