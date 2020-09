LIVEBLOG: Ofrûne 24 oeren 69 nije coronabesmettings yn Fryslân

It amateurfuotbal giet gewoan troch, ek no't de kommende trije wiken gjin publyk tastien is en de kantines ticht bliuwe moatte. It KNVB fynt it wichtich dat der sport wurde kin. Nei de parsekonferinsje moandei waard der sprutsen oer it mooglik stillizzen fan de amateurkompetysjes, mar tiisdei besleat it KNVB dat alle kompetysjes trochgean.

It bûn hopet de klups woansdei mear dúdlikens jaan te kinnen oer wat dit krekt betsjut. De oerheid hat al witte litten dat de ridende âlden fan bern oant en mei 17 jier by de útwedstriden wól it terrein fan de tsjinstanner op meie, de âlden fan it thússpyljende jongereinteam net.

It KNVB en sportkoepel NOC*NSF hoopje dat de oerheid mei finansjele kompensaasje of stipe komt foar sportferienings, no't sy ynkomsten misrinne om't harren kantines ticht binne.