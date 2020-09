LIVEBLOG: Kultuersektor freget opheldering; soad ôfmeldings yn troubrânsj

Teäters, bioskopen en konsertpoadia hawwe in grut probleem as ek foar harren jildt dat maksimaal 30 persoanen tagelyk de seal yn meie. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) hat tiisdeitemoarn in brief skreaun oan de foarsitter fan it Veiligheidsberaad, de boargemaster Hubert Bruls fan Nijmegen. Dêryn freegje se triuwend om in frijstelling foar alle sealen dy't in goed coronaprotokol hawwe.

Yn de parsekonferinsje moandeitejûn waard sein dat "zalen van cultureel belang" mear as 30 minsken ûntfangen bliuwe meie. Mar dat ropt fragen op. "Dit alles doet vermoeden dat het de bedoeling van het Rijk is dat de Veiligheidsregio's gaan bepalen wat panden van (groot) cultureel belang zijn om hen ontheffing te kunnen verlenen. Indien u dat anders ziet horen we dat graag", seit de VSCD.

Mocht it yndie sa wêze dat de Feilichheidsregio's dat bepale dan is der "een groot en acuut probleem". Foar 18.00 oere fan 'e jûn moat dúdlik wêze wat minsken mei harren kochte kaartsje oan moatte. Yn de sealen binne protokollen fan krêft dy't in feilich besite garandearje kinne, skriuwt de VSCD. Dêrom freget de sektor mei klam dat der tiisdeitemoarn besletten wurdt de sealen frij te stellen fan beheining ta 30 minsken.