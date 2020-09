Nije coronamaatregels treffe hoareka hurd: "Het wordt wel heel erg met je billen knijpen"

"Er mogen maar 30 gasten binnen en 40 buiten. En mensen moeten reserveren, maar dat moest eerder ook al", leit De Vries út. "Wat heel vervelend is dat mensen voor 21.00 uur binnen moeten zijn." Hoewol't de beheinende maatregels ferfelend binne, begrypt se it ek folslein. "Uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen. Maar ik baal wel!"

Nei har idee hâldt eltsenien yn it Noarden him goed oan de coronamaatregels, wylst dat súdliker yn it lân wol oars is. "Dan denk ik wel: we worden met z'n allen hierop afgerekend."

Yn ferliking mei bygelyks de kroegen yn de Doelesteech falt de skea foar De Vries noch ta. "Dan mag ik nog in mijn handen knijpen, want daar kun je niks!" Foar Paddy's is it lykwols ek in flinke klap. "Zeventig procent van mijn omzet komt uit de drank en dat is vooral in de avonduren. Het grootste deel van mijn omzet draai ik tussen 20.00 en 0.00 uur."

Fallyt is se noch net, "maar het wordt zo langzamerhand wel heel erg met je billen knijpen", seit De Vries. Se hopet gau op stipe fan de oerheid. "Zonder lukt het niet meer en dan spreek ik namens velen."