Skylge jout vouchers oan wenningeigeners foar ferduorsumjen huzen

Mei 80 euro makkest dyn hûs fansels net fuort folslein duorsum. It giet om in lyts bedrach dat bedoeld is foar lytsere besparrings. Wethâlder Sietze Haringa dielt tiisdei de earste voucher út. "We hebben gemerkt dat er belangstelling is voor verduurzaming op het eiland." Minsken krije de voucher thús opstjoerd, mei dêrby in boekje mei tips en suggestjes. De voucher kinne se op winkels op it eilân besteegje. "Dat is altijd interessant, zo net voor de winter en het kouder worden van de dagen."

It jild komt fan it Ryk. "Het Rijk heeft de regeling uitgevaardigd en daar kon de gemeente op inschrijven", leit Haringa út. De gemeente Skylge krijt yn totaal 100.000 euro fan it Ryk foar dizze regeling.

Allinnich foar wenningeigeners

"In deze fase was dat alleen voor de woningeigenaren. Dat vonden wij wel jammer, want er zijn ook veel huurders die net zo goed een besparing kunnen gebruiken." Der komt nei alle gedachten in twadde ronde dêr't jild yn útdield wurdt. Haringa: "Daar wachten we met smart op." De gemeente wol dêryn ek gearwurkje mei de wenningboukorporaasje. "Wij willen zeker proberen die tweede ronde actief in te vullen."

De gemeente Skylge set ek yn op gruttere duorsumensynvestearrings. "Daar hebben we een groter eigen budget voor uitgetrokken en dat kan oplopen tot 1.000 euro. Daarvoor moet je wel wat grotere maatregelen treffen, zoals gevel- of dakisolatie."