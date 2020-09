IM easket 3,5 jier sel tsjin Snitser (62) yn No Surrender-proses

It Iepenbier Ministearje hat 3,5 jier sel easke tsjin de 62-jierrige man út Snits yn de saak tsjin de eardere lieders fan de motorklup No Surrender. De heechste eask is foar âld-captain Henk Kuipers (56) út Emmen. Hy moat as it oan it IM leit tolve jier de sel yn.