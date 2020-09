Hoareka en bedriuwslibben begripe nije maatregels: 'We kinne der net omhinne'

Galema tinkt net dat it gau klearkomt mei it coronafirus. "Wy binne werom by ôf. Ik moat net tinke oan de tiid dat we thús sieten. Dat kin de ekonomy net hawwe. En boppedat, wy wolle net dat ús âlderein allegearre yn de sikehuzen telâne komt. Lit ús hoopje dat wy foarkomme dat de kwetsbaren de dupe wurde", seit Galema.

Sûn ferstân

"De ekonomyske gefolgen hawwe wy mei de earste yntelliginte lockdown al sjoen. No moatte bedriuwen oantoane dat se net fan hús út wurkje kinne. Dat is in spannende oangelegenheid. De oerheid kin al dy bedriuwen net kontrolearje. Dus komt it oan op it sûne ferstân."