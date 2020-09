Buma stiet efter maatregels: "Dit is helaas voor ons ook nodig"

Neffens Buma is Fryslân net de dupe fan de Rânestêd. "Op dit moment kun je dat eigenlijk niet meer zeggen. Er zijn wel minder besmettingen, maar het neemt bij ons ook heel snel toe en de GGD staat al heel erg onder druk met testen. Ze lopen eigenlijk al achter de feiten aan als het zo doorgaat, dat gaat ook voor de ziekenhuizen gelden. Je kunt hoogstens zeggen de maatregelen komen op een moment dat wij nog het ergste kunnen voorkomen, terwijl de Randstad eigenlijk al op die piek is", sa seit Buma.

"Dus ik zou zeggen: dit is helaas voor ons ook nodig. Hoe meer we ons nu ook met z'n allen aan die regels gaan houden, hoe groter de kans dat we over drie weken kunnen versoepelen en niet nog strenger hoeven te worden", sa seit Buma.

Maatskiplike en ekonomyske aktiviteit

Mar as de besmettingen sa oprinne, wêrom is der dan noch net keazen foar opnij in yntelliginte lockdown? "Dat is eigenlijk precies de balans tussen streng aan de ene kant en toch zoveel mogelijk economische en maatschappelijke activiteit aan de andere kant", seit Buma.

"Dat geldt dus voor een aantal sectoren dat er gekeken is: hoe kunnen we toch zorgen dat er iets blijft, terwijl we zoveel mogelijk doen aan het indammen va het virus. Dat zijn deze maatregelen geworden. Laten we hopen dat het niet strenger gaat worden, maar dat we na drie weken kunnen zeggen: het heeft gewerkt en we kunnen weer gaan versoepelen", sa seit Buma.