Dit binne de nije maatregels tsjin it coronafirus

Premier Rutte snapt dat de maatregels ferfelend binne: "Maar we moeten de pijn verdelen. Natuurlijk heeft dit grote economische gevolgen, maar we kunnen het virus niet opnieuw laten oplaaien."

It doel wie om dy maatregels earst allinnich yn te stellen foar stêden, mar dy jilde no oeral. Want de eksponensjele groei fan it firus giet te hurd, seit minister Hugo de Jonge fan folkssûnens. "De treinen worden voller, het thuiswerken schiet er bij in. Het zijn niet alleen de jongeren, dan zien we terug in de cijfers. Onder de streep is het gewoon niet goed genoeg."

Tal besmettingen rint hurd op

Hurd yngripe is dêrom nedich, seit Rutte. Dat jildt benammen foar de grutte stêden, mar ek foar hieltyd mear oare regio's. "Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te lopen." Yn Fryslân wiene der moandei 74 nije besmettingen. Allinnich ôfrûne sneon wiene dat der mear, doe 80.

"We moeten helaas onze vrijheden beperken, zodat we ze niet hoeven in te leveren", seit De Jonge. "Het effect van wat we vandaag doen, zien we pas over een paar weken."

"Onder de streep is het niet genoeg", seit De Jonge. "Er zijn 100.000 mensen besmettelijk. Dat betekent: van elke 170 mensen die je tegenkomt kan er één je aansteken. We verwachten binnen een week een stijging naar 5000 besmettingen per dag, zelfs met de maatregelen die we vanavond aankondigen."