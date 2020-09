Njoggen coronabesmettingen by Talant Wonen De Wynbrekker Damwâld

By Talant Wonen De Wynbrekker yn Damwâld binne acht kliïnten en ien meiwurker posityf test op it coronafirus. Der is fuortendaliks in besikersstop ynsteld. "Een ontzettend vervelende situatie" seit Matthijs Bergsma, wurdfierder fan Alliade dêr't Talant ûnder falt.