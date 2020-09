FIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei': it ferhaal fan Rianna

Programmamakker Miranda Werkman rint mei Rianna mei nei skoalle, sjocht mei as se mei begelieder Tejo oan it itenmeitsjen is en praat mei har op har eigen keamer. Oer wat se miskien wol mist hat yn har jeugd, hoe dreech it is om kontakt te meitsjen ek al kinne je online altyd en oeral mei elkenien kontakt hawwe en dat se gau hiel lilk wurdt om mar net sjen te litten dat se miskien wol fertrietlik is.