Issa Kallon oer ynteresse: "Er speelt wel wat"

Ynteresse foar Issa Kallon

Issa Kallon is te gast yn de Sportcast. Hy makke freed fjouwer goals tsjin Jong FC Utrecht. "Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Je ziet dat ploegen zich nu meer ingraven tegen ons. Dan is het wel fijn dat we vijf keer scoren." Arjen de Boer stelt Kallon noch de fraach oft der noch wat spilet wat ynteresse fan oare klups oanbelanget. "Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een club als Heracles jou wel kan gebruiken voor Van der Water." Kallon: "Ik heb wel wat geluiden gehoord dat er wel wat speelt. Ik speel nu gewoon bij Cambuur. Er speelt wel wat. Het is niet Heracles, ik ga verder geen namen noemen, maar er speelt wel wat".

It sukses fan Hearrenfean

Hearrenfean hat in geweldige seizoensstart mei njoggen punten út trije wedstriden. De punten wurde wol sammele troch foaral counterfuotbal, sa fynt Arjen de Boer. "Ik snap dat je loert op de counter tsjin Willem II, mar is it net hiel earmoedich dat Hearrenfean foaral thús sa spilet? Counterfuotbal is net it soad fuotbal wêrmei't je it publyk fermeitsje en dat is wol ien fan de kearnwearden fan Hearrenfean."

Roelof de Vries snapt wol dat Hearrenfean no sa fuotballet. "Foaral sjoen de minne tarieding is it logysk dat Hearrenfean sa spilet. Mar is it no echt sa dat se counterfuotbal spylje? Se binne hiel goed yn de omskeakeling, mar it is ek net sa dat se mei de kont yn 'e goal hingje. Boppedat kin ik hjir ek wol fan genietsje."