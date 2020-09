Fakbûnen berikke akkoart mei Biddle yn Koatstertille; gjin ûntslaggen yn kommende jier

Wilma Nieveen fan it fakbûn FNV is wiis mei it resultaat. "We hebben dit samen met de werknemers afgedwongen. De rechten van deze mensen zijn voor nu in ieder geval maximaal beschermd." Earder drigen de fakbûnen mei aksje. Troch de aksjereewilligens fan de meiwurkers is it memmebedriuw úteinlik oerstaach gien.

De fakbûnen ha it kommende jier twa kear in petear ynpland om de finger oan de pols te hâlden. As it bedriuw him net oan it plan hâldt, komt in sosjaal plan yn wurking dat trije jier rint, ek as Biddle him troch de coronakrisis net oan ôfspraken hâlde kin.

Neffens Nieveen set it bedriuw in goede stap rjochting de wurknimmers. "Maar het vertrouwen in hun werkgever is wel beschadigd. Die zal dit jaar alle zeilen moeten bijzetten om dat weer te herstellen."