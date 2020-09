Kramer hopet op grien ljocht foar 'reedrydbubbel': "It alderbelangrykste is dat we ride"

Kramer hat der alle fertrouwen yn dat de 'reedrydbubbel' op It Hearrenfean komme kin. "As alles de goeie kant op falt, wat ik tink, soe dat top wêze." De earste fjouwer wrâldbekerwedstriden yn Poalen, Noarwegen, Amearika en Kanada binne foarearst ôfsein, mar mooglik dus dat dizze riden wurde kinne yn Thialf. Kramer: "It makket my net út welke fariant der komt. It alderbelangrykste is dat we ride."

Om de 34-jierrige reedrider kin it wol heve. "Yn de simmer is elkenien der klear foar natuerlik. En ik ek, dus we sille it sjen. Foarich jier hie ik in hiel goed ein fan it seizoen. Dêr fersloech ik Patrick Roest en siet ik by Ted-Jan Bloemen fjouwer tsienden ôf fan de wrâldtitel. It sit der seker yn, mar it moat efkes de goeie kant op falle. En ik moat blessuerefrij bliuwe."