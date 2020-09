LTO Noord presintearret takomstfyzje: mear ferbining mei de mienskip

"Boeren en tuinders doen belangrijk werk voor ons allemaal. Wij wonen in één van de meest vruchtbare delta's van de wereld en hebben dus een verantwoordelijkheid om monden te blijven voeden. Dichtbij en verder weg in Noordwest-Europa. Dat is een verhaal dat je moet blijven uitleggen", seit foarsitter Dirk Bruins.

De organisaasje wol mei har leden de lânbousektor klear meitsje foar de takomst. Neffens de LTO kinne boeren en túnkers bygelyks helpe by de oergong nei de duorsume enerzjy, troch sinnepanielen op dakken te lizzen. Dêrmei helpe se net allinne harsels, mar ek minsken yn har omjouwing. De LTO set de kommende jierren ek yn op bioferskaat. Mear as de helte fan de leden hat sein dat se dêr mear mei dwaan wolle.