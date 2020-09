Mei dizze nije coronamaatregels komt it kabinet moandeitejûn

It is noch net hielendal wis, mar in grut part fan de nije coronamaatregels fan it kabinet is al fierhinne bekend. Moandeitejûn om 19.00 oere is der wer in parsekonferinsje fan premier Rutte en minister De Jonge. Der soene rigoreuze maatregels nommen wurde, dy't yn elts gefal foar trije wiken jilde.