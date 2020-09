Vermilion stelt gaswinning by Blesdike út fanwegen corona

It giet om it winnen fan gas út it nije fjild Blesdike East yn Weststellingwerf. Minister Eric Wiebes fan Ekonomyske Saken hie yn maart in omjouwingsfergunning ferliend. Vermilion mei oant 2036 boarje fan de Meenthe 13a yn Wolvegea ôf.

It bedriuw leit in mjitnet oan dat de trillingen fan in ierdbeving mjitte moat. Dat is fan belang by it beoardieljen fan skea.