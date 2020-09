Ljouwert 45 nije coronabesmettingen, hiel Fryslân 74

Yn Ljouwert binne de ôfrûne 24 oeren 45 gefallen fan besmetting mei it coronafirus fêststeld, meldt it RIVM. Dat is it heechste oant no ta. Yn hiel Fryslân waarden 74 gefallen registrearre, it op-ien-nei heechste tal. It heechste tal besmettingen stiet op tachtich op ien dei, twa dagen lyn.