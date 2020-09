Kademuorren oan it Breedpaad op It Hearrenfean oanpakt om Amsterdamske tastannen foar te kommen

Op it stuit leit der yn de grêft in ponton mei in kraan dêr boppe-op. Neffens Eeuwe de Vries, de projektmanager fan de gemeente, binne de tastannen lykwols noch net sa slim as yn Amsterdam.

Rein lei de problemen bleat

Wylst der wurke waard oan in oar projekt, die bliken dat, nei in flinke reinbui, yn de kearmuorre dêr't de rioelearring troch giet in lekkaazje siet. "Dat hawwe wy ûndersocht en der bliek in sânrêch foar te sitten", fertelt De Vries. Dûkers binne doe ynset om te kontrolearjen oft de rest fan de damwand ûnder wetter noch goed wie. Dy útkomst wie net bemoedigjend. "Doe die bliken dat op meardere plakken in útstream fan sân wie. Doe ha wy besletten, yn oerlis mei de minsken fan ûnderhâld, ek wat fierder te sjen nei fierdere ynfolling fan it sintrumplan, om sa it gehiel oan te pakken", sa seit De Vries.

It sintrumplan

It oanpakken fan de kademuorre oan it Breedpaad is mar in diel fan it hiele plan. "Wy sjogge breder, ek mei bygelyks de wettersportferienings, nei hoe't wy mear reuring op it wetter krije kinne." Sa sil de kade ferlege wurde, en wurdt der sfearfolle ferljochting oanbrocht. Ek wurdt de nije omjouwing tagonklik foar rolstuollen, en komme der nije foarsjennings foar de boaten. "By de nije sitmuorre kinne de fuotsjes efkes yn it wetter", fertelt De Vries

Breedpaad op 'e skoppe

Ek it Breedpaad sels sil fernijd wurde. Underdiel fan de werynrjochting is dat de dyk der út giet en fernijd wurdt. "Wy krije in nije útstrieling fan it Breedpaad. Der wurdt breder sjoen nei bygelyks duorsumens", sa seit De Vries.

De kosten fan it projekt wurde rûsd op sa'n seis ton. Dat sil net allinnich brûkt wurde foar dizze kadefernijing, mar ek foar in stikje duorsumens en werynrjochting.