Seis Fryske modellen op jubileumedysje fan Boerinne- en Boerekalinder

Neist Annie Dijkstra út Drachtsterkompenije stiet ek Silke Vlaanderen út Lichtaard op de Boerinnekalinder. Yn 2011 ferskynde de earste Boerinnekalinder, bedoeld om foaroardielen oer 'lompe' boerinnen fuort te nimmen. De modellen freegje yn de útjefte omtinken foar it agraryske wurk. It waard in sukses; dit jier wie der in rekôrtal oanmeldingen fan 316 kandidaten.

Boerekalinder

De Boerekalinder mei manlike modellen ferskynde foar it earst yn 2019. Yn dizze edysje steane neist Chris de Jong (Jirnsum) ek Jorrit Kuperus (Legemar), Meindert Lieuwe Jansma (Mitselwier) en Sjoerd Dijkstra (Reduzum).