Earste peallen supermerken oan it Ljouwerter Stadionplein yn oktober de grûn yn

Mei de bou fan de supermerken begjint it wurk oan it Stadionplein, dêr't it nije Cambuurstadion komme sil. Njonken de supermerken komt der ek in nije lokaasje fan de McDonald's.

Yn maart takom jier moatte de supermerken en de McDonald's klear wêze. Dêrnei wurdt úteinset mei in trochgeande dyk fan east nei west.