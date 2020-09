LIVEBLOG: Rutte en de Jonge jouwe jûn parsekonferinsje

Yn Fryske gemeenten binne der oant no ta net folle boetes útdield foar corona-ynsidinten. Dat docht bliken út sifers fan RTL Nieuws. It Iepenbier Ministearje hâldt per regio by hoefolle boetes plysjes of boa's útdield hawwe oan minsken dy't har net oan de coronamaatregels hâlde. Yn de gemeenten Ljouwert en Noardeast-Fryslân waarden de measte minsken beboete. Yn Tytsjerksteradiel krige noch gjinien in boete.

Sjoen nei hiel Nederlân waarden de measte boetes útdield yn de Utrechtse gemeente Bunschoten en yn Nijmegen.