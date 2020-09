LIVEBLOG: Ekstra útstjoering Fryslân Hjoed oer coronamaatregels

Jou minsken dy't in grutter sûnensrisiko rinne, foarrang as der in coronafaksin is. Dat sizze organisaasjes dy't de belangen behertigje fan âlderein en pasjinten. Dêr sitte ûnder oare KBO-PCOB, de Pasjintefederaasje en Mind by.

Minsken út de soarch, it ûnderwiis en út oare saneamde 'fitale beroppen' krije al foarrang as it faksin der is. Dêr soene minsken mei in beheining, in groanyske sykte of in ferhege sûnensrisiko by komme moatte.

De koepelorganisaties, oare organisaasjes en harren leden wolle dat in coronafaksin op deselde manier beskikber komt as de grypprik. Mantelsoargers en neisten soene ek foarrang krije moatte.