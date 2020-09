LIVEBLOG: Buma stiet efter nije lanlike maatregels

Direkteur Ard de Graaf fan SC Cambuur beslút de maatregels fan it kabinet. "Het voetbal moet zich niet buiten de maatschappij plaatsen, maar ik had het niet verwacht, want afgelopen weekend ging het goed."

"In maart dachten we ook dat we na een week of drie wel weer op konden starten. Stel je voor dat we terug moeten naar een lockdown, een zwart scenario dat Rutte ook schetste, dan ontstaan er heel grote zorgen bij veel sportorganisaties. Cambuur zal echt niet de eerste zijn die omvalt, maar alles kan kapot. Het houdt wel een keer op."