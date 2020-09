Coronanijs 28 septimber: Buma stiet efter nije lanlike maatregels

Wat der it measte ynhout by Corné van de Erve (regiofoarsitter Koninklijke Horeca Nederland), is de earnst fan de situaasje. "We hebben altijd gehoord dat we het goed gedaan hebben en dat er sprake is van regionale maatregels, dus ook voor Fryslân. Dan is het extra zuur dat er nu landelijke maatregels gelden."

By in soad hoareka-ûndernimmers oerhearsket it gefoel dat Fryslân slachtoffer is fan de Rânestêd, jout Van de Erve ta. "Aan de andere kant: we kunnen er niet omheen."