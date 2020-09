Manon Scheepstra emosjoneel nei winst PC: "We hebben gekaatst als beesten"

Se is har bewust fan de triennen. "Het is wel een beetje dom om weer op TV te staan huilen", seit se. Mar de emoasjes komme fansels. "Zelf heb ik niet heel lekker gekaatst, ik zat me op te vreten. Nynke en Marrit hebben mij meegenomen vandaag. Ze verdienden het om te winnen."

De partij foar de finale wie net goed, seit Scheepstra. Se hiene der samar ôf fleane kind. "Nynke en Marrit hebben als beesten staan kaatsen, en ik kon me daaraan optrekken. Ik ben blij dat het in de finale een stuk beter ging. Toen stonden we er."

Tsien kear is skippersrjocht foar Nynke Sijbrandij

Tsien kear die Nynke Sijbrandij mei oan de PC, en no slagge it har dan om de winst te pakken. Se toande minder emoasjes as Scheepstra. "Ik wist dat it der oan siet te kommen", seit se. "Ik ha sa faak yn de finale stean, no woe ik wol in kear in priis pakke."

