Kuorbalklup LDODK is Blau-Wyt dúdlik de baas

LDODK begûn sterk oan de wedstriid. It wie samar 3-0. Op 5-2 misten de Amsterdammers in strafworp, en even letter, op 5-3, diene se dat wer. Koart dêrnei moast Marvin Piepers fan LDODK mei in blessuere it fjild ferlitte.

Yn de twadde helte wie it gau dien. Nei in goal fan Christian Dekkers nei in time-out wie it 17-9, en dêrnei wie de wedstriid eins wol spile. Yn de lêste minút miste Blau-Wyt de tredde strafworp. Einstân: 21-13.