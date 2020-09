Onbeperkte Elfstedentocht krijt in ferfolch

De Onbeperkte Elfstedentocht is in âlvestêdetocht foar minksen mei in beheining, dy't net meidwaan kinne oan ien fan de gewoane âlvestedetochten. Sa wie it foar Alie Smit fan Drylts in dream dy't útkaam. "Ik kan met mijn handfiets niet goed meedoen aan de gewone fietselfstedentocht. Dan ben ik voor anderen toch wel een beetje gevaarlijk. En ook de wandelelfstedentocht is geen optie, want die gaat deels door de weilanden."

Se wie dan ek wiis dat Sandy Krijnen mei dizze tocht kaam. "Ik vind het echt geweldig. Het is zo goed georganiseerd. Het was gewoon iedere dag geweldig." De ôfrûne fiif dagen wiene der 35 dielnimmers ûnderweis foar in tocht fan mear as 200 kilometer, mei handbikes, duofytsen en tal fan oare helpmiddels. Dat wie foar de organisaasje in behoarlike útdaging.