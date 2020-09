Biltske foarstelling 'De kraak van de kluis' lûkt tûzenen online sjoggers

Foar de nije opfiering is in diel fan it stik yn it foar opnaam. Ek wie in diel fan it stik allinnich te hearren en net te sjen. Mar it grutste part waard sneon live opfierd foar de kamera.

Mear taskôgers as by oarspronklike opfiering

Uteinlik seagen tusken de twatûzen en 2500 minsken nei it stik. Hoefolle minsken oft it krekt binne, is net te sizzen Dat hinget derfan ôf hoefolle minsken oft thús achter elk skerm sitte. Neffens skriuwer Hein Jaap Hilarides binne it der yn alle gefallen mear as dat der by de oarspronklike opfiering nei sjoen hawwe soene.

Der wurdt noch neitocht oer hoe't 'De kraak van de kluis' noch in ferfolch krije kin.