LIVEBLOG: Marrit Zeinstra keninginne nei PC-winst mei Sijbrandij en Scheepstra

Guon minsken sieten te ticht by mekoar. Dat sei Wigle Anema fan de organisaasje, neidat er in oprop dien hie oan it publyk om de oardel meter ôfstân te hâlden.

"We hiene in telefoantsje krigen fan de Feilichheidsregio. Blykber sitte dy mei te sjen, op telefyzje. Dat byld fertekenet al wat, mar minsken sieten wol te ticht op mekoar. Dêr ha we wat fan sein. Dat hiene we earder ek al dien."

Der wurdt gehoar jûn oan de oprop, seit Anema. "De sitewaasje is no ûnder kontrôle."