LIVEBLOG Frouljus PC: De Haan-en-dy earste heale finalist, partoer Bruinsma útskeakele

It partoer fan Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma is de earste heale finalist fan de 44ste Frouljus PC. Sy wiene yn de twadde omloop mei 5-2 6-6 te sterk foar it partoer Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer.

De Haan-en-dy nimme it yn de heale finale op tsjin it partoer fan Sijbrandij of it partoer fan Jansema.