LIVE: Sjoch hjir nei de Frouljus PC yn Weidum

De Frouljus PC yn Weidum is snein fan 10.30 oere ôf live te folgjen by Omrop Fryslân op radio, telefyzje en online. Sportferslachjouwer Geert van Tuinen fersoarget it liveferslach op 'e radio. Sportferslachjouwer Andor Faber nimt tegearre mei trijefâldich PC-winneres Fenna Zeinstra fan de twadde omloop ôf it telefyzjeferslach foar syn rekken. En sportferslachjouwer Lars de Leeuw fersoarget de hiele dei de lêste útslaggen en reaksjes op it liveblog.