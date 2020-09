Yn de finale fan de Frouljus-PC yn Weidum stiene twa favorite partoeren tsjinoer mekoar oer. It wie in dreamfinale, tusken Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra yn it read, en Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest yn it blau.

Sjoch hjirûnder nei de finale, en nei de reaksjes fan de winners.