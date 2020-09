LIVEBLOG: Tal nije coronabesmettingen nimt eksplosyf ta

Trije Fryske Waadeilannen binne de iennige gemeenten dêr't gjin coronabesmettingen west hawwe. Gjin inkele bewenner is dêr posityf test. Yn de ôfrûne wike is it firus fêststeld yn 350 fan de 355 Nederlânske gemeenten, meldt it ANP. Yn Delfsyl yn Grinslân en Vaals yn Limboarch binne der ek gjin nije besmettingen by kaam.

Amsterdam hat de measte besmettingen. De teller stie sneon op 11.553. Dat is fjouwer kear safolle as twa moanne ferlyn. Dêrnei folgje Rotterdam (8771) en Den Haag (6358). Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Almere, Eindhoven, Breda en Maastricht hawwe ek mear as tûzen registrearre besmettingen. De stêd Grins (970) is ek hurd op wei nei de tûzen.