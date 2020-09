LIVEBLOG: Coronapasjint út Suden yn MCL, allinne Skier noch coronafrij

Skiermûntseach is de iennige gemeente fan Nederlân dêr't it coronafirus noch net offisjeel konstatearre is. "Gelukkig maar", seit boargemaster Ineke van Gent. "Maar dat betekent niet dar hier alles maar kan. We moeten blijven opletten, want het kan morgen anders zijn."

Juster wiene der 80 nije besmettingen yn Fryslân. Dat wie it heechste oantal dat we oait sjoen ha. Dat it der no minder binne, soe ferklearre wurde kinne troch in saneamde 'rapportaazjefertraging' dy't faker optreedt yn it wykein.

Op omropfryslan.nl/corona binne de aktuele sifers te sjen, ek per gemeente. De sifers wurde alle dagen bywurke.