Man wol nei botsing by Jobbegea sels berging auto regelje

By Jobbegea is sneontenacht in auto tsjin in beam botst. De bestjoerder woe syn auto dêrnei mei help fan in maat sels fuortslepe fan it plak fan it ûngelok oan de Slûsleane. Mar de plysje krige der lucht fan en kaam del. Bliken die dat de bestjoerder ûnder ynfloed wie.