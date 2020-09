"Alles út de kast om twadde lockdown foar te kommen"

Neffens de organisaasjes binne alle maatregels oeral noch goed sichtber, mar stappe minsken der wat te maklik oerhinne. Undernimmers kinne dat mei ombûgje. "We zien allemaal om ons heen dat mensen wat makkelijker worden in hoe ze omgaan met de maatregelen", seit foarsitter Sieger Dijkstra fan VNO-NCW Noard-Nederlân.

Ferantwurdlikheid nimme

"De ondernemers hebben allemaal een bedrijf waar mensen werken, waar ze mensen ontvangen en ondernemers hebben dus de kans om daar hun verantwoordelijkheid in te nemen en weer strikter op de maatregelen toe te kijken."

Marc van Gulick fan Hotel Lauswolt yn Beetstersweach is it iens mei de oprop. Sy dogge der neffens him noch altyd alles oan om it firus bûten de doar te halden. Sa hat in part fan it personiel konstant mofkes oan, hinget der pleksyglês by de resepsje en binne de taffeltsjes sa ynrjochte dat minsken op oardel meter fan elkoar bliuwe. Neffens him binne ekstra maatregels dan ek net nedich. "Nee, het gaat er om dat we ons er allemaal weer aan gaan houden."