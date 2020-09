SC Hearrenfean dield koprinner nei winst op njoggen spilers fan VVV

Binnen 10 minuten krigen twa spilers fan VVV Venlo in direkte reade kaart, nei in oertreding op Joey Veerman. Mei in blessuere moast dy it fjild ferlitte.

Veerman wie de man dy't yn dizze wedstriid it iennige doelpunt makke. Nei in healoere spyljen benutte hy in strafskop, dy't Hearrenfean krige nei in oertreding op Oliver Batista Meier.

Hearrenfean wie fierwei de bêste ploech, mar slagge der net yn om de meartalssitewaasje echt goed te brûken. It bleau 1-0 yn it Abe Lenstra Stadion. Foar de punten makket dat net út, mar foar it doelsaldo hie it moaier west en skoarde Hearrenfean wat faker.