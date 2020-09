Dei 4 Onbeperkte Elfstedentocht: "Ik geniet enorm!"

Beheinings

Roodenburg is 53 jier en hat artroaze, fibromyalgie en in nije heup. Dêrtroch lit se har lykwols net te folle beheine. "Ik kan in principe alles, maar alleen heel kort." Foar har betsjut it dat se lytse stikjes rinne kin. Har wurk as taksysjauffeur foar rolstoelbussen moast se wol opjaan. "Dit speelt al heel lang, maar de laatste jaren is het hard achteruit gegaan. Dat is moeilijk, want ik ga snel over mijn grenzen heen."