In kringloopwinkel yn dyn eigen tún en dat mei de hiele wyk. Yn de Ljouwerter wenwyk Techum iepenen bewenners sneon harren garaazjedoarren om twaddehâns guod te ferkeapjen. De Yard Sale wie in grut sukses: mear as hûndert húshâldens ferkochten snypsnaarkes.