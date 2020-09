It fuotbalteam yn de haadklasse B fan VV Bûtenpost hat sneontemiddei yn Hoogeveen it fjild mei 3-1 ferlitte moatten. It slagge it Fryske team net om it fan HZVV te winnen. Nei in 3-0 efterstân makke oanfaller Rik Weening fan VV Bûtenpost der yn de 49ste minút noch in 3-1 fan.