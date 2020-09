Nei twa wedstriden mei mindere resultaten moast Cambuur it freedtejûn thús opnimme tsjin Jong FC Utrecht. Corona en blesseureleed soargen derfoar dat de Ljouwerters útienlik noch in smelle seleksje hiene. Lykwols, it besef wie der dúdik: de trije punten moasten yn Ljouwert bliuwe. En dat slagge úteinlik behoarlik. It Cambuur Sjoernaal sjocht wiidweidich werom op de wedstriid Cambuur-Jong FC Utrecht.