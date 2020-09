In wike lang fiskje nei rotsoai: "Dit kin sa echt net mear"

"Kijk, daar liggen drie blikjes bij elkaar. Die moeten echt het water uit", seit Sannah Feenstra út Harns. Sy is mei fjouwer freonen fan it Zeekadetkorps yn Harns op 'en paad.

"Gooi het gewoon in de prullenbak'

Harns is ien fan de seis gemeenten dy't oan it projekt meiwurket. De oaren binne De Fryske Marren, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smellingerlân en Waadhoeke. De frijwilligers binne mei in boat it wetter op. "We zijn hier nu een ochtend en hebben al veel blikjes uit het water gevist," ferfolget Sannah har ferhaal, wylst se mei grize wanten siket nei ôffal. "Ik word verdrietig als ik zoveel afval zie, dat is namelijk nergens voor nodig. Gooi het gewoon in de prullenbak."

Neist Sannah yn de boat sit de 11-jierrige Tjeerd Zandhuis. Hy is it folslein mei Sannah iens en is bot dwaande mei ôffal yn it deistich libben. "Ik neem zelfs afval mee dat niet van mij is. Ik loop soms in het bos en dan zie ik daar van alles liggen. Dat vind ik niet kunnen en dus gooi ik het thuis zelf weg."