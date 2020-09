Omrop TIP: Meindert Talma en Domela

Meindert Talma is fassinearre troch Domela Nieuwenhuis en troch de figuer fan Jezus. Beide hawwe in protte folgelingen, ek Domela wie in soarte fan Messias. Fan beide is de persoanlike libbensrin ynteressant. Hûndert jier nei it ferstjerren fan Domela makke Meindert Talma in passy oer him. De passys dy't it lijensferhaal fan Jezus ferbyldzje, binne syn foarbyld.