Alderein hieltyd faker slachtoffer fan fraude: "Beppe, meitsje gjin jild oer"

Skamte

"Sokke dingen dogge in soar mei de âlderein, seit Sietzema. Krekt as by in ynbraak fiele se harren thús net mear feilich. Dat is freeslik. Minsken binne lilk en skamje harren boppedat dat se deryn trape binne. En se wolle der net mear oer prate. Se wolle fierder mei harren libben."

Belje werom

Dêrom is it wichtich om wach te wêzen, seit Sietzema dy't in tip jout. "Yn goed Nederlânsk: niet gebeld is geen geld. Dus belje mei dejinge dy't om jild freget. As it ien fan je eigen is, is it fertroud. En oars moatte jo der net op yngean.