LIVE: Europeeske Taledei yn Frjentsjer

Om 11.00 oere begjint yn de riedseal fan de gemeente Waadhoeke de manifestaasje Europeeske Taledei fan it EBLT, Mercator, Ljouwert City of Literature en it taalplatfoarm fan Waadhoeke. Der binne optredens fan de Biltker trûbadoer Jan de Vries, dichter des vaderlands Tsead Bruinja en de Grinslanner dichter Fieke Gosselaar. Fierders wurdt ek de oersetting fan Nijntje yn it Franekers presintearre. It evenemint wurdt yn it Bilts presintearre troch foarsitter Froukje de Jong fan it EBLT.

Omdat der fanwege de coronaregels mar in bytsje publyk by mei, wurdt it evenemint streamd troch de gemeente Waadhoeke.